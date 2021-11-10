Video Yaşam Zeytinburnu’nda bir iş yeri alevlere teslim oldu: Bacadan çıkan alevler tiner varillerine sıçradı | Video
Zeytinburnu’nda bir iş yeri alevlere teslim oldu: Bacadan çıkan alevler tiner varillerine sıçradı | Video

Zeytinburnu’nda bir iş yeri alevlere teslim oldu: Bacadan çıkan alevler tiner varillerine sıçradı | Video

10.11.2021 | 14:33

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Zeytinburnu Demirciler Sitesi’nde boyahane olarak kullanılan bir iş yeri alev alev yandı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Yangın Demirciler Sitesi 9. Cadde'de saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, otomobil kaporta boyacısı olarak kullanılan iş yerinin bacasında biriken kalıntılardan dolayı yanma meydana geldi. Bacadan çıkan alevlerin tiner varillerine sıçramasıyla yangın tüm iş yerine yayıldı. Site esnafı alevlere yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı iş yerinin etrafını güvenlik şeritleriyle kapattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

"YANGIN TÜPLERİYLE MÜDAHALE ETTİK"
Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan esnaf Faruk Cengiz, "Arkadaşlar içeride çalışıyordu. Dükkan alev aldı. Yangın tüplerini aldık geldik ama buradan müdahale edemedik. İçeride tinerler, boyalar vardı. Onlar alev alınca mecburen biz de geri çekilmek zorunda kaldık. Boyahane olarak kullanılıyordu. Biz yangın tüpleriyle müdahale ettik. Yeterince malzeme olmadığı için idare edemedik" dedi.

"YARALANMA YOK, SERMAYEMİZ GİTTİ"
Yanan iş yerinin ortağı Burak Örtücü, "Boya fırının içeride bacası var. Bacası herhalde kurum yapmış. Normalde her ay bakımını yaptırıyoruz. Biz de anlamadık. Kurumlar alev aldı. Kurumlardan arkada bulunan büyük yağ variline sıçradı. Mazot varilinde sonra tiner varili var. Onlara da sıçradı. Biz de köpüğü sıkınca daha çok alevlendi. Önüne geçemedik. Ortalık baya duman altı oldu. Yaralanma yok, sermayemiz gitti" diye konuştu.

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