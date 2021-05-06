Zeytinburnu'nda boşaltılan binanın çökme anı kamerada | Video

Zeytinburnu'nda daha önce boşaltılan bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yıkılma anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nden daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Binanın yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansırken, o anlarda ortalığın toz dumana kaplandığı görüldü.