Zeytinburnu'nda caddeye koşan çocuğa minibüs çarptı | Video
ZEYTİNBURNU'nda oyun oynadığı sırada birden caddeye çıkan çocuğa, minibüs çarpıp kaçtı. Olay yerinden minibüsle kaçarak uzaklaşan sürücü, vatandaşlar tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi.
MİNİBÜSÜN ÇOCUĞA ÇARPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI
Olayı anlatan Ramazan Fidan,"Çocuk topu almaya giderken, minibüs çarptı. Ambulans ve polisler geldi. Sürücü kaçtı daha sonra mahallenin gençleri yakaladılar. Polis gelince karakola götürdüler" dedi.
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