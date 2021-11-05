Video Yaşam Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı

Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı

05.11.2021 | 14:21

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ZEYTİNBURNU'nda, giriş katındaki dairede çökme meydana gelen bina ile bitişiğindeki 3 katlı bina boşaltıldı.

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Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Bağcami Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairenin zemininde çökme meydana geldi. Bunun üzerine çökme yaşanan bina ile bitişiğindeki 3 katlı binada yaşayanlar,zabıta ekiplerine haber vererek, binayı kontrollü şekilde boşalttı. Zabıta ekipleri ise yıkılma riski bulunan binaları mühürleyerek, sokak üzerine güvenlik önlemi aldı. İki binada bulunan toplam 6 dairede yaşayanlar , sabah saatlerinde Zeytinburnu Belediyesi'ne giderek binaların yıkımının yapılması için gerekli işlemlere başvurdu.

''OTURULACAK GİBİ DEĞİL, ÇOK KORKTUK"
Çökme meydana gelen binanın bulunduğu sokakta oturan Abdullah Toprak, ''Dün sabah binada yaşayan arkadaşlar sokağa çıkmışlar. Evinde tabanında çökme olduğunu söylediler. 'Oturulacak gibi değil, çok korktuk' dediler. Belediye haber verdiklerini söylediler. Akşam geldiğimde baktım ki sokakta gerekli tedbirler alınmış. Binalar tahliye edilmiş. Şuan binalarda kimse yok. Hane sahipleri, çok riskli olduğunu kendileri ifade ettiler. Artık bu tür yapıların yıkılması gerektiğini düşünüyorum. Buralar, gecekondu temeli üzerine yapılmış binalar. En az 45 senelik binalar. Nereye kadar dayanır bilmiyorum ancak dualarla yaşıyoruz" dedi.

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