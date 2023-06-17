Video Yaşam Zeytinburnu'nda hatalı dönüş yapan kamyon tramvaya çarptı! O anlar kamerada | Video
Zeytinburnu'nda hatalı dönüş yapan kamyon tramvaya çarptı! O anlar kamerada | Video

Zeytinburnu'nda hatalı dönüş yapan kamyon tramvaya çarptı! O anlar kamerada | Video

17.06.2023 | 11:37

ZEYTİNBURNU'nda tramvay yolu üzerinde bulunan kavşakta hatalı dönüş yapan kamyon, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Kazada, tramvayın kırılan camlarından dolayı 4 kişi hafif yaralandı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre karşı şeritten gelerek sokağa giren kamyon, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya çarptı. Çarpma anında tramvayın kırılan camlarından dolayı 4 kişi hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslar hastaneye kaldırıldı. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Kaza ile ilgili Metro İstanbul'dan yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.54'te T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın Mithatpaşa ve Akşemsettin istasyonları arasındaki kavşak bölgesinde hatalı dönüş yapan TIR, hız limitleri ve geçiş kurallarına uygun bir şekilde seyir halinde seferini yapan tramvay aracımıza çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracımızın camlarının kırılması nedeniyle zarar gören 4 yolcumuza bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 3 yolcumuz hastaneye kaldırılarak yapılan kontroller sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verilerek taburcu edildi. Yaşanan olay nedeniyle Cevizlibağ ve Eminönü istasyonları arasında 1 seferimiz iptal oldu. 17.03'te ekiplerimiz tarafından aracımız hareket ettirildi ve seferlerimiz normale döndü" denildi.

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