Zeytinburnu'nda iki grup sokak ortasında birbirine girdi | Video 30.01.2024 | 09:32 ZEYTİNBURNU'nda bir esnaf derneğinde iki grup arasında çıkan tartışma, sokak kavgasına dönüştü. Olayda, bir kişi tabancayla ayağından vurularak yaralandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 27 Ocak Cumartesi günü, 22.30 sıralarında, Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan bir esnaf derneğinde yaşandı. İddiaya göre, dernek binasında, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sokağa çıkan taraflar birbirine girdi. Çıkan arbede, çevredeki diğer vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Birkaç dakika sonra taraflar arasında tekrar arbede yaşanınca Tahsin S. isimli kişi, yanındaki tabancayla Engin İ.'yi ayağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Engin İ.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından Tahsin S.'yi yakalayarak gözaltına aldı.İki grup arasında çıkan arbede ve Engin İ.'nin ayağından vurulduğu anlar, güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.