Zeytinburnu’nda iş merkezindeki yangını söndürme çalışmaları 13 saattir sürüyor | Video 23.10.2024 | 08:26 İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangında, söndürme çalışmalar 13 saattir devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 17.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi'nde elektrik kablosu üretimi yapan iş yerinin depo kısmında çıkmıştı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını söndürme çalışmalarının yaklaşık 13 saatin ardından devam ettiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ederken polis ekipleri bölgede güvenlik tedbirleri aldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.