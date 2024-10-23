Zeytinburnu’nda iş merkezindeki yangını söndürme çalışmaları 13 saattir sürüyor | Video
İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş merkezinin depo kısmında çıkan yangında, söndürme çalışmalar 13 saattir devam ediyor.
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