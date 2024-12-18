Video Yaşam Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video
Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video

Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video

18.12.2024 | 14:56

Zeytinburnu’nda sokak ortasında yük boşalttıkları esnada kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 13.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak ortasında tekstil malzemelerinin olduğu kamyonetten yükler boşaltıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangını gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulundu.

Vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dereye düşerek çamura saplanan kediyi itfaiye kurtardı | Video 00:39
Dereye düşerek çamura saplanan kediyi itfaiye kurtardı | Video 18.12.2024 | 16:49
Sakarya’da 4 araçlı zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01:15
Sakarya’da 4 araçlı zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 18.12.2024 | 15:25
Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video 00:47
Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 14:56
Nişan eğlencesinde damadı bıçaklayarak yaralayan şahıs: Kendimi korumak için savurdum | Video 02:16
Nişan eğlencesinde damadı bıçaklayarak yaralayan şahıs: "Kendimi korumak için savurdum" | Video 18.12.2024 | 14:29
Hurdacılık yapan adamı kaçırıp 12 milyon TL istediler | Video 01:58
Hurdacılık yapan adamı kaçırıp 12 milyon TL istediler | Video 18.12.2024 | 14:27
Batman’da park halindeki motosikletten telefon çalan hırsız kamerada | Video 00:16
Batman’da park halindeki motosikletten telefon çalan hırsız kamerada | Video 18.12.2024 | 14:00
Tartışan şahıslar birbirine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 01:41
Tartışan şahıslar birbirine ateş açtı! O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 13:41
Şişli’de bina görevlisi kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 03:50
Şişli'de bina görevlisi kopan beton parçalarından saniyelerle kurtuldu! O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 11:54
Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 01:26
Kardeşini korumak isteyen ağabey, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video 18.12.2024 | 11:52
İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:56
İnternet kafe çıkışı tekme ve yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 18.12.2024 | 11:35
İzmir Narkotik’ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 01:05
İzmir Narkotik'ten uyuşturucu temizliği: 24 tutuklama | Video 18.12.2024 | 11:33
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:29
Siirt’te araba koltuk döşemesine gizlenmiş 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 18.12.2024 | 10:57
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 01:00
Sahte üsteğmen yaşlı adamı 59 bin lira dolandırdı | Video 18.12.2024 | 10:49
Mersin polisinden ’Ajans’ operasyonu: 16 tutuklama | Video 02:00
Mersin polisinden 'Ajans' operasyonu: 16 tutuklama | Video 18.12.2024 | 10:33
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: Sahte içki sattın deyip küfürler savurdu! | Video 01:01
Sevgilisi hastaneye kaldırılınca büfeyi bastı: "Sahte içki sattın" deyip küfürler savurdu! | Video 18.12.2024 | 10:32
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 06:24
Mukbang Akımı neredeyse can alacaktı! Sosyal medya fenomeni Efecan Kültür hastanelik oldu | Video 18.12.2024 | 10:14
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:31
Başakşehir’de otobüsün yayalara çarptığı kaza anının yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 18.12.2024 | 09:01
Esenyurt’ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 06:09
Esenyurt'ta çatal kaşık üretimi yapan fabrika alev alev yandı | Video 18.12.2024 | 09:01
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: Eren öldü işi gücü bırakın! | Video 05:16
Eren Peker cinayetinde ses kayıtları ortaya çıktı: "Eren öldü işi gücü bırakın!" | Video 17.12.2024 | 16:10
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 01:41
Ambulansı yumrukladı, sağlık personeline saldırdı! İşte o anlar | Video 17.12.2024 | 15:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA