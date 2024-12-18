Zeytinburnu’nda kamyonet alev topuna döndü: O anlar kamerada | Video
Zeytinburnu’nda sokak ortasında yük boşalttıkları esnada kamyonetten dumanlar yükselmeye başladı. Alev topuna dönen kamyonet itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle söndürülmeye çalışılan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının olmadığı yangın sonrası kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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