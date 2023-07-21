Video Yaşam Zeytinburnu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı | Video
Zeytinburnu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı | Video

Zeytinburnu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı | Video

21.07.2023 | 09:47

ZEYTİNBURNU'nda hatalı dönüş yapan otomobil ile motosikletli çarpıştı. Motosikletlinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan bir sokakta meydana geldi. Çift yönlü yolda, dönüş yasak olan yerden sinyalsiz dönmeye çalışan otomobil sürücüsü ile hatalı sollama yapan motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Aslan Özgeç, çarpmanın etkisiyle takla attı. Özgeç, kask takmaması nedeniyle kafasından ve vücudundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özgeç'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAFA KAFAYA GİRDİK
Olayı anlatan motosiklet sürücüsü Ali Aslan Özgeç, Sevkiyat kamyonu mal boşaltıyordu Ben de onu geçeyim dedim. Otomobil sürücüsü yavaş gidiyordu. Ben de hızlanınca, kafa kafaya girdik. Yaralandım, kafama dikiş atıldı. Kollarımda falan çizikler oluştu dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Araçtan bahçeye uçtu! 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 00:36
Araçtan bahçeye uçtu! 1 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 21.07.2023 | 11:46
Kadıköy’de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! | Video 07:40
Kadıköy'de bisikletliyi öldürüp kaçan sürücü hala kayıp! | Video 21.07.2023 | 11:11
Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video 00:49
Edirne’de feci kaza! 4 ölü, 1 yaralı | Video 21.07.2023 | 11:16
Fatih’te uyuşturucu ticareti polise takıldı: Oyuncak ayıdan para ve uyuşturucu çıktı | Video 00:26
Fatih'te uyuşturucu ticareti polise takıldı: Oyuncak ayıdan para ve uyuşturucu çıktı | Video 21.07.2023 | 11:08
Bursa’da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR’a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video 03:49
Bursa'da acı tesadüf: Kuzeninin kullandığı TIR'a çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti | Video 21.07.2023 | 11:00
’Kamera’ uyarısına aldırmayanlar, yasağa rağmen ormanda ateş yaktı | Video 02:43
'Kamera' uyarısına aldırmayanlar, yasağa rağmen ormanda ateş yaktı | Video 21.07.2023 | 10:14
30 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 41 gözaltı | Video 00:53
30 adrese eş zamanlı torbacı operasyonu: 41 gözaltı | Video 21.07.2023 | 10:39
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:51
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Video 21.07.2023 | 09:48
Bursa’da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:04
Bursa'da inşaat alanına düşen otomobilde sıkışarak ölen Serdar, son yolculuğuna uğurlandı | Video 21.07.2023 | 09:48
Zeytinburnu’nda otomobil ile motosiklet çarpıştı | Video 01:54
Zeytinburnu'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı | Video 21.07.2023 | 09:47
Sahilde çadır hırsızlığı kamerada: 15 bin TL’lik çadırı söktü, aracına yükleyip böyle götürdü | Video 02:06
Sahilde çadır hırsızlığı kamerada: 15 bin TL'lik çadırı söktü, aracına yükleyip böyle götürdü | Video 21.07.2023 | 09:54
İki kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 02:05
İki kişiyi öldürdüğü öne sürülen 5 zanlı adliyeye sevk edildi | Video 21.07.2023 | 09:50
Tırın altına giren otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 03:48
Tırın altına giren otomobilin sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 21.07.2023 | 09:47
Şişli’de korkutan yangın! Gecekondu alev alev yandı | Video 02:24
Şişli'de korkutan yangın! Gecekondu alev alev yandı | Video 21.07.2023 | 08:59
Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video 00:56
Sıcaktan bunalan kerkenez kuşuna şişeyle su içirdi | Video 21.07.2023 | 09:45
Alevlere hortumlu müdahale kamerada | Video 01:38
Alevlere hortumlu müdahale kamerada | Video 21.07.2023 | 09:21
Muş’ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 8 yaralı | Video 01:24
Muş'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 8 yaralı | Video 21.07.2023 | 08:59
Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar sokağı böyle aydınlattı | Video 01:38
Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar sokağı böyle aydınlattı | Video 21.07.2023 | 08:59
TEM’deki yol çalışması D-100’e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 01:39
TEM’deki yol çalışması D-100'e yansıdı: Uzun araç kuyrukları oluştu | Video 21.07.2023 | 08:58
Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video 01:25
Düğün konvoyunun önünün kesildiği iddiasıyla kavga çıktı | Video 21.07.2023 | 08:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA