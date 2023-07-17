Zeytinburnu'nda otomobilden havaya ateş eden sürücü kamerada | Video
ZEYTİNBURNU'nda bir sürücü, seyir halindeki otomobilin içinden havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe sayarak, havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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