Zeytinburnu'nda otomobilden havaya ateş eden sürücü kamerada | Video 17.07.2023 | 12:10 ZEYTİNBURNU'nda bir sürücü, seyir halindeki otomobilin içinden havaya defalarca ateş etti. Sürücünün çevredekilerin hayatını hiçe sayarak, havaya ateş ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Cuma günü akşam saatlerinde Merkezefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü, yanında taşıdığı tabanca ile havaya defalarca ateş etti. Bir yandan otomobil kullanan sürücü bir yandan da havaya ateş etmeyi sürdürdü. Çevredekilerin hayatını hiçe sayan sürücünün havaya ateş ettiği o anlar, aynı araçtaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.