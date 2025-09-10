Video Yaşam Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu!
Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu!

Zeytinburnu’nda panikleten anlar: 5 katlı binada doğalgaz kaçağı yangına neden oldu!

10.09.2025 | 12:23

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm için boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında doğalgaz kaçağı nedeniyle bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından daireden alevler yükselirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın çıkan binanın son hali ise havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 108/3. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 5 katlı binanın giriş katındaki çalışmalar sırasında doğalgaz hattından kaynaklı bir patlama yaşandı. Patlamanın ardından alevler yükselirken çevrede panik yaşandı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın giriş katında hasar oluştu. İGDAŞ ekipleri bölgede gaz akışını keserek güvenlik önlemi aldı. Öte yandan, doğalgaz kaçağı nedeniyle yangın çıkan apartman havadan görüntülendi.

"DOĞALGAZI, ELEKTRİĞİ VE SUYU KESİLDİKTEN SONRA İŞLEM YAPILMALI"
Karşı apartmanda oturan Önder Bulut,"Daire sahibiyim burada karşıda binalar yıkılmadan evvel, yıkıcılardan evvel her türlü tedbir alınmalı ve kontrol edilmeli. Doğalgazı, elektriği ve suyu kesildikten sonra işlem yapılmalı. Herhalde öyle bir hataya düşülmüş, acele edilmiş. Doğalgaz patlamasına maruz kaldık. İnşallah bundan sonrada akıllanırlar" dedi.
