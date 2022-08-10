Zeytinburnu’nda sanayi sitesinde çıkan yangında patlamalar yaşanırken, iş yeri sahibi, “Allah’ım bu nasıl acı” diye feryat etti | Video

Zeytinburnu Demirciler Sanayi Sitesi’nde bulunan hırdavat dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, patlama sesleri korku dolu anlar yaşattı. Yangının diğer iş yerlerine sirayet etmemesi facianın önüne geçti. Dükkanı yanan kişi ise, “Allah’ım bu nasıl bir acı” diye feryat etti.