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ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi ölürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ev sahibi Turgay Duman, Evi, yabancı uyruklu kişilere kiraya vermiştim. Evimde cinayet işlendiğini söylediler, panikle geldim. Polisler buradaydı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hala, karakolda öğrenmeye çalışıcağım. Çeçen uyruklu kişilerdi, aralarında yaşanmış bir olay. Biz de mağduruz dedi.