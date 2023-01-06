Video Yaşam Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü | Video
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü | Video

Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1 ölü | Video

06.01.2023 | 15:00

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ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi ölürken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Nuripaşa Mahallesi'nde dün saat 15.00'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede yabancı uyruklu iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle, silahlı kavga çıktı. Apartmanın merdivenlerinde de devam eden kavgada, silahla yaralanan Nemed A.(39), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ev sahibi Turgay Duman, Evi, yabancı uyruklu kişilere kiraya vermiştim. Evimde cinayet işlendiğini söylediler, panikle geldim. Polisler buradaydı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum hala, karakolda öğrenmeye çalışıcağım. Çeçen uyruklu kişilerdi, aralarında yaşanmış bir olay. Biz de mağduruz dedi.

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