Video Yaşam Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video
Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video

Zeytinburnu’nda silahlı kavgada sokak savaş alanına döndü | Video

01.05.2022 | 09:45

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Zeytinburnu’nda aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Onlarca kurşunun sıkıldığı silahlı çatışmada sokak savaş alanına döndü, olayda 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 23.00 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 15. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Çıkan sözlü tartışma da taraflar anlaşamayınca silahlar çekildi. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Onlarca kurşunun sıkıldığı kavgada sokak adeta savaş alanına döndü. Kavgada kurşunların hedefi olan üç kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenilik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu 2 kişinin bacağından 1 kişinin ise karnından vurulduğu öğrenildi.

Olay sonrası Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede incelemlerde bulundu. Onlarca kovanın bulunduğu sokakta, bazı kurşunların çevrede bulunan bir araca isabet ettiği görüldü.

Yaşanan silahlı kavga sonrası saldırganlar olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin saldırganları arama çalışması sürüyor.

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