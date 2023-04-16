Zeytinburnu'nda silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı | Video
ZEYTİNBURNU'nda yabancı uyruklu K.H. arkadaşı ile yürüdüğü sırada henüz kimliği tespit edilemeyen 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralı K.H. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırıyı gören Gürkhan Bingül, "Afgan arkadaşlar yürüyorlardı. Arkalarından bir genç koştura koştura geldi. 3 el ateş etti, 2 tanesi isabet etti. Kurşunlardan biri kalçasına diğeri ise böbrek tarafına isabet etti. Daha sonra ambulans geldi, polis arkadaşlar geldi" şeklinde konuştu.
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