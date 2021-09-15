Video Yaşam Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video

Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video

Zeytinburnu’nda sokak ortasında kadın cinayeti | Video
15.09.2021 | 08:45

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Zeytinburnu’nda bir kadın, tartıştığı adam tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı adamın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe mahallesi Taş Cami sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokakta tartışmaya başlayan genç bir adam ile kadın konuşma hararetlenmeye başladı. Adam, belindeki bıçağı çıkararak kadına saldırdı ve vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken kadını bıçaklayan adam ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde yerde yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kadın, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

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