Zeytinburnu'nda tramvayla panelvan araç çarpıştı

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Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar-Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.