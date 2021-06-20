Video Yaşam Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü | Video

Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü | Video

Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü | Video
20.06.2021 | 09:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü | Video 04:24
Zeytinburnu’nda yılan paniği mahalleliyi sokağa döktü | Video 20.06.2021 | 09:49
Böylesi ne görüldü, ne duyuldu. Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı | Video 02:03
Böylesi ne görüldü, ne duyuldu. Çıktığı çatıdan kendi indi, arkadaşını çıkardı | Video 20.06.2021 | 09:49
Kapadokya’da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı | Video 03:38
Kapadokya’da Babalar Günü gökyüzünde kutlandı | Video 20.06.2021 | 09:10
5 katlı apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 3’ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı | Video 00:43
5 katlı apartmanda yangın paniği: 1’i bebek 3’ü çocuk, 12 kişi böyle kurtarıldı | Video 20.06.2021 | 09:10
D-100 karayolunda otomobil alev alev yandı | Video 01:59
D-100 karayolunda otomobil alev alev yandı | Video 20.06.2021 | 08:32
Ankara’da magandanın düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiği anlar kamerada | Video 00:18
Ankara’da magandanın düğün konvoyunda havaya rastgele ateş ettiği anlar kamerada | Video 20.06.2021 | 08:20
İşçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:25
İşçileri taşıyan otobüs kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü | Video 20.06.2021 | 08:20
Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı | Video 00:43
Şanlıurfa’da akrabalar arasındaki arazi sulama kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 8 yaralı | Video 20.06.2021 | 08:20
İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video 03:00
İstanbul Emniyeti’nden “Babalar Günü” klibi! Ünlü isim de oynadı | Video 20.06.2021 | 00:32
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video 02:35
Pendik'te deprem sonrası çatlak oluşan bina tahliye edildi | Video 19.06.2021 | 23:05
Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video 00:23
Çatalca’da korkutan yangın! Dev fabrika küle döndü | Video 19.06.2021 | 22:19
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video 01:00
Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den duygusal ‘Babalar Günü’ paylaşımı | Video 19.06.2021 | 20:09
Rusya'da havai fişek deposunda yangın çıktı | Video 01:23
Rusya'da havai fişek deposunda yangın çıktı | Video 19.06.2021 | 19:24
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Kandemir’in vurulma anı farklı bir açıdan görüntülendi | Video 00:32
Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Kandemir’in vurulma anı farklı bir açıdan görüntülendi | Video 19.06.2021 | 18:44
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 00:22
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı duyurdu! 5 milyon doz Sinovac aşı Türkiye'de | Video 19.06.2021 | 18:37
Çatalca'da dev yangın! Meyve suyu fabrikası alev alev yanıyor | Video 00:45
Çatalca'da dev yangın! Meyve suyu fabrikası alev alev yanıyor | Video 19.06.2021 | 18:33
SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 00:45
SON DAKİKA: İstanbul Çatalca'da fabrika yangını! Olay yerinden ilk görüntüler... 19.06.2021 | 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 44:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Antalya İl Teşkilatı Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.06.2021 | 18:08
İstanbul depremini böyle bilmişti Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak 05:11
İstanbul depremini böyle bilmişti "Kuzey Anadolu fay üstünde özellikle batı bölgesinde 4.5 büyüklüğünde bir hareket olacak" 19.06.2021 | 17:08
SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada... 02:05
SON DAKİKA: İstanbul'daki deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! Yaşanan sarsıntı ve panik kamerada... 19.06.2021 | 17:08

Zeytinburnu’nda akşam saatlerinde sokak içerisinde görülen yılan, mahalleyi ayağa kaldırdı. İtfaiye ekipleri ve mahalleli bir anda ortalıktan kaybolan yılanı bulmak için seferber oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46/1 Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, sokak içerisinde bir binanın önünde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gören mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Çevredeki insanlardan korkan yılan ise kaldırım ile binanın merdiveni arasındaki boşlukta saklandı. Olay, belediye ve itfaiye ekiplerine bildirildi. Kaldırımın çevresi belediyenin fen işleri ekipleri tarafından kazılsa da binanın giriş merdiveninin altına saklanan yılan, girdiği yerden çıkarılamadı. Mahalle sakinlerinin tedirgin bekleyişi ise sürüyor.

"KOMŞULAR ÇOK TEDİRGİN KİMSE EVİNE GİREMİYOR"
Mahallenin muhtarı Hüseyin Sarıyer, "Vatandaşlar ihbarda bulundu, mahallede çıngıraklı zehirli bir yılanın olduğu söylendi. Biz itfaiye ve emniyet birimlerine haber verdik. Zeytinburnu Zabıta Müdürlüğü ekipleri burada çalışıyor. Bir ara yılanın kafasını gördük. Burası kalabalık olduğu için kaçtı. Kazı çalışmaları devam ediyor. Fen işlerinden bir kepçe bekliyoruz. Komşular çok tedirgin kimse evine giremiyor. Burada besleme falan değil de sanırım dışarıdan gelen ya da pikniğe giden bir araçla gelmiş olduğunu düşünüyoruz. Mahallemizde yılan besleyen aile yok" dedi.

"ZEHİRLİ OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR"
Mahalle sakini Serkan Çelik ise, "Yılan ya arabanın altından geldi ya da artık birisi ki koydu bilemiyoruz. Doğalgaz direğine dolandı. Direkten sonra merdiven boşluğuna girdi, delik buldu. Girince burada kaldı. Zabıta geldi belediye geldi, kazıldı. Yılan burada gözüktü. Çıkarmaya çalıştılar ama yine bir yer bulup kendisi kayboldu. Cins olarak bilmiyorum ama zehirli olduğunu söylüyorlar" diye konuştu.

"MUHTEMELEN ENGEREK YILANI"
Bir diğer mahalle sakini Muhammed Duyar ise, "Yılan muhtemelen engerek yılanı. Zehirli. Çok zehirli bir yılan olduğu söyleniyor. İnternetten de araştırdık tehlikeli bir yılan olduğu belli" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA