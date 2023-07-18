Zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 18.07.2023 | 15:00 İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın saat 13.00 sıralarında Büyükkale Köyü yakınlarında zeytinlik alanda başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan, çok sayıda itfaiye ve orman ekibi müdahale ediyor. Alevleri kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 3 helikopter ve 11 arazözle çalışma sürdürüyor.Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.