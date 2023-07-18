Zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video
İzmir'in Tire ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:17
Zeytinlik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale | Video 18.07.2023 | 15:00
02:02
Diyarbakır’da 18 saattir devam eden yangın kontrol altına alındı | Video 18.07.2023 | 15:00
04:25
02:53
05:48
00:24
Durdurulan kamyonetin kasasında 43 düzensiz göçmen yakalandı | Video 18.07.2023 | 14:42
05:27
01:20
Çekiciye çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı | Video 18.07.2023 | 14:17
02:29
Çekmeköy'de TIR şarampole yuvarlandı; O anlar kamerada | Video 18.07.2023 | 14:15
02:28
Boğazına şeker takılan çocuğu esnaf kurtardı | Video 18.07.2023 | 14:03
04:43
02:05
02:15
02:21
Freni boşalan otobüs, önce otomobile çarptı sonra markete daldı | Video 18.07.2023 | 13:37
00:18
Yangına neden olan 2 şahıstan, birisi tutuklandı | Video 18.07.2023 | 13:35
00:31
Gaziantep'te 90 litre kaçak etil alkol ele geçirildi | Video 18.07.2023 | 11:59
01:11
MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var... | Video 18.07.2023 | 11:59
02:39
İkinci kattan üzerine kedi düştü! O anlar kamerada | Video 18.07.2023 | 11:08
03:29
Son Dakika: MKE fabrikasında patlama! 1'i ağır 4 yaralı | Video 18.07.2023 | 11:47
03:20
İstanbul Boğazı'nda bulunan mayın dalgıçlar tarafından çıkarıldı | Video 18.07.2023 | 10:39