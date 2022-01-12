Video Yaşam Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video
Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video

Zincir markette maske uyarısı yapan kasiyer ile kavga ettiler | Video

12.01.2022 | 22:07

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İstanbul'da bir zincir marketin şubesinde maskesiz şekilde giren grup ile kendilerini uyaran kasiyer arasında tartışma çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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