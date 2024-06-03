Zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı | Video 03.06.2024 | 14:50 Karabük’te 1 kişinin yaralandığı üç araçlı zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Morali Bulvarı Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Yolcu almak için duran İ.A. idaresindeki minibüse, aynı istikamette seyir halinde olan M.S. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobile de M.A. idaresindeki başka bir araç çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.S. kendi imkanları ile Karabük Medikar Hastanesi'ne başvurdu.Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.