Zincirleme kazada araçlar hırdaya döndü: 1 ölü | Video
Edirne’nin Keşan ilçesinde 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Ayrı araçlarda bulunan kardeşlerden biri hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ticari taksi yoldan çıkarken, otomobil yol üzerinde kaldı. Yolda hareketsiz kalan otomobile daha sonra aynı istikametten gelen Serkan Ateş'in kardeşi Gürkan Ateş idaresindeki ticari taksiye çarptı. Kazada Serkan Ateş hayatını kaybetti.Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yola saçılan araç parçaları sebebiyle kontrollü olarak sağlanan trafik akışı araçların bölgeden kaldırılması ile normale döndü
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