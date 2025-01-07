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Zincirleme kazada hayatını kaybeden Adıyaman son yolculuğuna uğurlandı | Video

Zincirleme kazada hayatını kaybeden Adıyaman son yolculuğuna uğurlandı | Video

07.01.2025 | 15:58

Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Adıyaman son yolculuğuna uğurlandı.

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Feci kazada hayatını kaybeden Murat Adıyaman'ın cenaze namazı Ali Çam Camii'nde öğle namazını müteakip kılındı. Adıyaman ailesi cami avlusunda taziyeleri aldı. Namazın ardından Adıyaman'ın naaşı Çadırlı Hacı Yusuf köyünde defnedildi. Kaza, dün sabah saatlerinde Savcılı yolu üzerinde aşırı sis nedeniyle domates serasına giden ve hatalı sollama yapan 40 ABF 071 plakalı servis aracı ile 19 TR 705 plakalı ve 38 NP 337 plakalı araç çarpışması sonrası meydana gelmiş, kazada 4 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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