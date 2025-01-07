Zincirleme kazada hayatını kaybeden Adıyaman son yolculuğuna uğurlandı | Video
Kırşehir'de yoğun sis nedeniyle biri servis minibüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Adıyaman son yolculuğuna uğurlandı.
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