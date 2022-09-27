Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Adana’da bir otomobilin önünde giden motosiklete çarpması sonucu oluşan zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Seyhan ilçesi, Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ziyapaşa Bulvarı'ndan Uğur Mumcu Meydanı istikametine giden Kazım Erdinç idaresindeki otomobil, önünde aynı yöne seyreden ehliyetsiz sürücü Fehmi Akalan idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yerde sürüklenerek aynı yönde seyreden Çağlar Iğnak idaresindeki otomobile çarptıktan sonra sırasıyla 6 otomobile çarparak durabildi. Sürücü Akalan çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Yaralı çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akalan'ın cansız bedeni otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırılırken, motosiklete çarpan sürücü gözaltına alındı.