Zincirleme kazada otomobillerden biri çorbacıya girdi! Kaza anı kamerada | Video

03 Kasım 2026 12:51

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarptı. Savrulan otomobillerden biri çorbacıya girdi. 4 araç ve iş yerinde hasar oluşurken, kazaya neden olan sürücü gözaltına alındı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Orta Mahalle D-400 kara yolunun Antalya- Manavgat yönünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yol kenarında park halindeki 2 otomobil ile hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri yol kenarındaki çorbacıya girdi. İş yerinde bulunan çalışanlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya neden olan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ARABAYI SATMIŞ, KAPORASINI ALMIŞTIM'

Kazaya tanık olan iş yeri çalışanı Ramazan Can, "İçeride oturuyorduk. Bir ses geldi, ne olduğuna şaşırdık. Bir araç geldi, direğe çarptı. Direğin boyuna kadar çıktı. Ondan sonra olan oldu zaten. Burada kendimize ait 2 aracımız vardı. Onlara çarparak karşıya geçti. Toplam 4 araç zarar gördü" dedi. Hasar gören araçlardan birini satmak için anlaştığını ve kaporasını aldığını belirten Can, "Akşam geldim, arabamı dükkanın önüne koydum. Arabayı satmıştım, kaporasını da almıştım. Başımıza bu geldi. Allah'a şükür canımıza bir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok, verilmiş sadakamız varmış" diye konuştu.