Video Yaşam "Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video

"Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video

24.07.2024 | 11:09

Adana'da uyuşturucu madde etkisi kadın sokak ortasında rezillik çıkarttı. Kadın polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen genç kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı. Sokakta adeta 'Zombi' gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi. Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Jandarmanın nereden geldiğini anlayamadılar: Zehir tacirlerine anlık baskın dron kamerasına yansıdı | Video 02:13
Jandarmanın nereden geldiğini anlayamadılar: Zehir tacirlerine anlık baskın dron kamerasına yansıdı | Video 24.07.2024 | 11:56
Doktorların ‘yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu | Video 02:35
Doktorların ‘yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu | Video 24.07.2024 | 11:23
Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı | Video 00:15
Eski eşini bıçakladıktan sonra serbest bırakılan şahıs tekrar tutuklandı | Video 24.07.2024 | 11:19
Zombi gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 00:29
"Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 24.07.2024 | 11:09
Tefecilik çetesine, İHA destekli 510 jandarmanın katılımıyla operasyon | Video 02:52
Tefecilik çetesine, İHA destekli 510 jandarmanın katılımıyla operasyon | Video 24.07.2024 | 10:49
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 02:45
Köpeklerin saldırdığı çocuk 18 gün sonra taburcu oldu | Video 24.07.2024 | 10:30
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 01:54
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 24.07.2024 | 09:40
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 02:12
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.07.2024 | 09:40
Sakar silahlı saldırgan kamerada! Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı | Video 02:21
Sakar silahlı saldırgan kamerada! Düşe kalka hedef aldı iş yerine arka arkaya ateş açtı | Video 24.07.2024 | 09:40
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti | Video 02:51
Haliç’te selfie çekerken düşen genç kız hayatını kaybetti | Video 24.07.2024 | 10:03
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 02:12
Sarıyer’de denize giren 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 24.07.2024 | 09:59
Pasinler’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 00:34
Pasinler’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 24.07.2024 | 10:00
Makas atıp trafiği böyle tehlikeye soktu | Video 00:15
Makas atıp trafiği böyle tehlikeye soktu | Video 24.07.2024 | 09:40
İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti, her anını kaydetti | Video 07:30
İçi para dolu çantayı şüpheliden kurtarıp sahibine teslim etti, her anını kaydetti | Video 24.07.2024 | 08:50
Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi | Video 01:31
Van’da apartman yangını: 40 kişi dumandan etkilendi | Video 24.07.2024 | 09:05
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı | Video 02:39
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip motosiklete çarptı: 2 ağır yaralı | Video 24.07.2024 | 08:43
Son Dakika: İstanbul’da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var | Video 02:28
Son Dakika: İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var | Video 24.07.2024 | 08:42
TÜGVA Yaz Okulu Buluşması Ayasofya-i Kebir Camisi’nde yapıldı | Video 00:51
TÜGVA "Yaz Okulu Buluşması" Ayasofya-i Kebir Camisi'nde yapıldı | Video 23.07.2024 | 16:47
Avcılar’da hurdacıda korkutan yangın! Patlayan bidonlar binanın çatısına uçtu | Video 06:49
Avcılar’da hurdacıda korkutan yangın! Patlayan bidonlar binanın çatısına uçtu | Video 23.07.2024 | 15:55
Esenyurt’ta park yeri tartışması kamerada | Video 02:36
Esenyurt’ta park yeri tartışması kamerada | Video 23.07.2024 | 15:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA