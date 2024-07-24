"Zombi" gibi görünen bağımlı kadın ortalığı birbirine kattı | Video 24.07.2024 | 11:09 Adana'da uyuşturucu madde etkisi kadın sokak ortasında rezillik çıkarttı. Kadın polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen genç kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı. Sokakta adeta 'Zombi' gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi. Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.