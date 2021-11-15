Zonguldak ormanlarındaki hazan renkleri havadan görüntülendi | Video

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Zonguldak ormanlarında sonbaharla birlikte oluşan manzara havadan görüntülendi. Vatandaşların akınına uğrayan ve hazan renklerine bürünen ormanlar doyumsuz güzellikler yaşatıyor.
Sonbaharın yaşandığı karaelmas diyarı Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki manzaralar drone ile havadan görüntülendi. Endemik bitkiler ile yürüyüş yolları, dere üzerine kurulan köprüler, sonbaharda dökülen yapraklar doyumsuz manzaralar oluşturdu. Doğaseverler ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Şehir Ormanı'nda güneşle birlikte renk cümbüşü oluştu. Kuş sesleri eşliğinde hazan renkleri ile patika yolların yer aldığı rengarenk ağaçlar fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.