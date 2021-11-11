Video Yaşam Zonguldak'da anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
Zonguldak'da anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zonguldak'da anne ve 2 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi

11.11.2021 | 14:49

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları  kapıyı kırarak içeri girdi. Hayati tehlikeleri bulunan anne ve çocukları tedavi altına alındı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir dışında çalışan Hikmet Temel, ailesine ulaşamayınca akrabalarına haber verdi. Eve giden yakınları, kapıyı kırarak içeri girdi. Evdeki yoğun dumanı fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve gelen ekipler, anne Betül Temel, oğlu Atakan Temel ve kızı Melike Temel'i ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırdı. Anne ve iki çocuğu, hayati tehlikelerinin bulunması nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne sevk edildi.

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