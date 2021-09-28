Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz Cumartesi gecesi ilçeye bağlı Kepez Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında patpat sürücüsü Mustafa Yaman hayatını kaybederken, Cüneyt A. ve Atalay A. ise yaralandı. Kaza anı ise Kepez Mahallesi'nde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Mustafa Yaman idaresindeki halk arasında patpat olarak bilinen tarım aracının, Solak yol ayrımı mevkiine geldiğinde aşırı hız nedeniyle kaldırıma çarparak takla attığı, bu sırada aynı istikamette ilerleyen Eren K. idaresindeki otomobile de çarptığı görülüyor.