Video Yaşam Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video
Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video

Zonguldak'ta denizde hortumlar oluştu | Video

21.12.2021 | 16:37

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında denizde hortumlar oluştu. Denizin üzerini bulutlar kaplarken, ayrı bölgelerde 3 tane hortum oluştu. Hortumlar kıyıya doğru yaklaştıkça etkisini kaybederek kayboldu.

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