Video Yaşam Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video

Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 8 yaralı | Video
16.08.2020 | 12:43

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Zonguldak’ta düğün yolunda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Devrek karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Harun T. idaresindeki 34 BTR 787 plakalı araç ile Muhittin Ç. idaresindeki 67 AAL345 plakalı araç çarpıştı.


Kazada sürücüler Harun T. ve Muhittin Ç. ile araçlarda bulunan Hasan A., Hatice Kübra A., Zehra Duru T., Muhammet A., Tuğba T. ile Mertcan Ç. yaralandı. Nebiye Çalgam 54 ise hayatını kaybetti. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayda yaşamını yitiren Nebiye Çalgam'ın cesedinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.


Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekibi, jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürünüyor. Kazaya karışan araçlardan birinin kaza yerinin yakınındaki düğün salonuna gitmek isterken kazaya yaptığı öne sürüldü.

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