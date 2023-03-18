Video Yaşam Zonguldak'ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video
Zonguldak'ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video

Zonguldak'ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video

18.03.2023 | 13:20

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, 2 kişi de yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza sabah 04.40 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada E.K.(18) ve bir kişi daha yaralanırken, araç ise parçalara ayrıldı. Sesi duyan vatandaşlar hemen kazayı 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaptıktan sonra E.K.'yi Özel Echomar Hastanesi'ne, diğer yaralıyı ise Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hurdaya dönen araç olay yerine gelen çekici vasıtasıyla kaldırılırken, yola saçılan parçalar ise yapılan temizlik çalışmasının ardından kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 12 göçmen yakalandı | Video 00:16
Gaziantep'te 12 göçmen yakalandı | Video 18.03.2023 | 14:09
Zonguldak’ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video 01:09
Zonguldak'ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video 18.03.2023 | 13:20
İstanbul’da ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 107 şüpheli tutuklandı | Video 04:06
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 107 şüpheli tutuklandı | Video 18.03.2023 | 13:17
İzmir’deki uyuşturucu operasyonu: İklimlendirme sistemi kurmuş, değeri 2 milyon lira | Video 01:09
İzmir'deki uyuşturucu operasyonu: İklimlendirme sistemi kurmuş, değeri 2 milyon lira | Video 18.03.2023 | 13:19
Aksaray’da “Firari” operasyonları: 10 tutuklama | Video 01:47
Aksaray’da “Firari” operasyonları: 10 tutuklama | Video 18.03.2023 | 12:59
Küçükçekmece’de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada | Video 00:45
Küçükçekmece'de lise öğrencilerinin tekme tokat birbirine girdiği anlar kamerada | Video 18.03.2023 | 12:50
Cadde ortasında silahlı çatışmaya giren şüpheli tutuklandı | Video 02:28
Cadde ortasında silahlı çatışmaya giren şüpheli tutuklandı | Video 18.03.2023 | 12:18
Beyoğlu’nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı! O anlar kamerada | Video 01:23
Beyoğlu'nda aracının kontrolünü kaybedip yayalara çarptı! O anlar kamerada | Video 18.03.2023 | 10:57
Şehitlikte yürek sızlatan doğum günü notu: “Doğum günün kutlu olsun cennet gülüm” | Video 03:20
Şehitlikte yürek sızlatan doğum günü notu: “Doğum günün kutlu olsun cennet gülüm” | Video 18.03.2023 | 11:36
Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi | Video 03:35
Kavga ettiği dini nikahlı eşini bıçakla yaralayıp arabaya zarar verdi | Video 18.03.2023 | 11:32
Düzce’de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı | Video 00:46
Düzce'de feci kaza: Su birikintisine dalan otomobil tırın altına girdi: 3 yaralı | Video 18.03.2023 | 11:14
Elazığ’da 2 günde metrekareye 89.2 kilogram yağış düştü | Video 02:47
Elazığ’da 2 günde metrekareye 89.2 kilogram yağış düştü | Video 18.03.2023 | 10:57
Ankara’da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video 07:10
Ankara'da 12 katlı apartmanda yangın: 14 kişi dumandan etkilendi | Video 18.03.2023 | 10:57
İş yeri hırsızı kameraya yakalandı! | Video 03:20
İş yeri hırsızı kameraya yakalandı! | Video 18.03.2023 | 10:54
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı | Video 00:23
Telefon dolandırıcılarına operasyon: 14 gözaltı | Video 18.03.2023 | 10:56
İstanbul’da firari operasyonu! 12’si yakalanıp tutuklandı | Video 00:43
İstanbul’da firari operasyonu! 12’si yakalanıp tutuklandı | Video 18.03.2023 | 10:27
Nevşehir’de çileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 Yaralı | Video 02:52
Nevşehir'de çileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 Yaralı | Video 18.03.2023 | 10:19
Çok sayıda silah ve mermilerle yakaladılar | Video 00:45
Çok sayıda silah ve mermilerle yakaladılar | Video 18.03.2023 | 10:22
Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu | Video 01:40
Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu | Video 18.03.2023 | 10:12
50 milyon TL’lik ’kripto para’ dolandırıcılığına 19 tutuklama | Video 00:51
50 milyon TL'lik 'kripto para' dolandırıcılığına 19 tutuklama | Video 18.03.2023 | 09:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA