Zonguldak'ta feci kaza: 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya böyle yansıdı | Video
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç hurdaya dönerken, 2 kişi de yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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