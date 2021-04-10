Video Yaşam Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti!

Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti!

Zonguldak'ta hamile kadına baltalı saldırı dehşeti!
10.04.2021 | 09:04

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kayınpeder kızı ile kavga eden damadının otomobiline baltayla saldırıp camlarını kırdı, ardından da kendisini durdurmaya çalışan damadının hamile kız kardeşini iterek yere düşürdü.

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Olay, Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki SGK binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İhsan Ş. kızı ile evli olan ve aralarında tartışma yaşanan damadı Semih Ö.'nün kullandığı otomobili takip ederek otomobilindeki baltayla saldırdı. Otomobilin ön kaputuna zarar verip ön cam ve arka kapı camını kıran öfkeli kayınpeder, otomobilde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan damadının hamile ablası Nur Su B.'yi iterek yere düşürdü. Öfkeli kayınpeder olay yerinden kaçarken, hamile olan ve yere düşen Nur Su B. hafifi şekilde yaralanarak sinir krizi geçirdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112'ye bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri hamile kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Hamile kadının ve bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan öfkeli kayınpederin yakalanması için polis çalışma başlattı.


Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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