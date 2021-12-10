Zonguldak'ta hastane acilindeki patlama sonrası başhekim Özcan Pişkin'den açıklama geldi | Video

Başhekimi Doç. Dr. Özcan Pişkin, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Patlamanın sebebini araştırdıklarını ifade eden Doç. Dr. Pişkin, "Saat 13.10 sıralarında acil servisimizde küçük bir patlama meydan geldi. Açıkçası sebebini tam olarak bilmiyoruz. Olay savcılıkta ve soruşturma devam ediyor. İki arkadaşımız yaralandı. Bir hemşire ve bir personel arkadaşımız. Genel durumları iyi. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. Bir arkadaşımızı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk ediyoruz." dedi.