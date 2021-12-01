Video Yaşam Zonguldak'ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video
Zonguldak'ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video

Zonguldak'ta heyelan! Kaya parçaları arabanın üzerine düştü | Video

01.12.2021 | 14:49

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Zonguldak’ın Terakki Mahallesi'nde sağanak yağış ve fırtına nedeniyle meydana gelen heyelanda park halindeki bir otomobilin üzerine kaya parçaları düştü. Kazada yaralanan olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Terakki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan meydana geldi. Meydana gelen heyelanda kopan kaya parçaları park halindeki aracın üzerine düştü. Şans eseri heyelanda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Olayı anlatan Tuncay Koçaklı, "Hemen karşıda oturuyorum. Dün akşam hava şartları çok kötüydü. Gürültü oldu. Bir baktık araba mahvolmuş. Bahçeden evin altından kaya parçaları geldi" diye konuştu.

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