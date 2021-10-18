Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Hendek'te göçük altında can pazarı 18.10.2021 | 17:04
00:30
01:40
Gaziantep’te PKK/YPG’li 2 terörist gözaltına alındı 18.10.2021 | 16:50
01:44
Giresun’da ıspanak paniği satışları düşürdü! 18.10.2021 | 16:02
00:50
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük 18.10.2021 | 15:48
01:08
Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına araç çarptı 18.10.2021 | 15:34
02:50
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı 18.10.2021 | 15:20
01:32
Tokat'ta servis minibüsü kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı 18.10.2021 | 15:04
01:00
Önce eşini öldürdü sonra intihar etti | Video 18.10.2021 | 15:04
03:50
03:49
Yolun ortasına hafriyat döküp kaçtı...Olay anı kamerada | Video 18.10.2021 | 14:41
03:57
Başkasına yapılacak iğne kendisine yapıldı! Hayatını kaybetti 18.10.2021 | 12:51
02:15
Otomobilinde tehdit edilen sürücü direğe çarptı 18.10.2021 | 14:26
01:25
D-100'de alkollü halde makas atan sürücü yakalandı 18.10.2021 | 14:03
01:37
Şırnak’ta kaçakçılık ve asayiş operasyonu: 59 gözaltı 18.10.2021 | 13:59
00:29
00:42
Karayolunda TIR dorsesi alev aldı 18.10.2021 | 13:49
02:23
Siverek’te silah kaçakçılarına operasyon 18.10.2021 | 13:39
00:13
112 ambulansıyla TikTok çektiler 18.10.2021 | 13:36
05:20
Başakşehir’de korkutan yangın 18.10.2021 | 12:28
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. Güntepe mevkiinde ormanlık alandaki maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiden 2'si yaralı kurtarıldı. 1 işçi ise mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için TTK tahlisiye ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve 112 Acil ekipleri de gelirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor.