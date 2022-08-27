Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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ZONGULDAK'ta Alpay Açıkgöz (19), altından menfez geçen kaldırımda yürürken meydana gelen göçükte çukura düştü. Açıkgöz'ü kurtarmak isteyen Bayram Usta (49) da menfeze düştü. Çukurdan çıkarılan iki yaralıdan durumu ağır olan Açıkgöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İş yerinin önünde dururken gencin bir anda kaybolduğunu söyleyen Bayram Usta, "İmdat diye bağırınca koştuk. Koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti? dedi.