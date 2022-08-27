Video Yaşam Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video
Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video

Zonguldak'ta kaldırım çöktü: 2 yaralı | Video

27.08.2022 | 09:06

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ZONGULDAK'ta Alpay Açıkgöz (19), altından menfez geçen kaldırımda yürürken meydana gelen göçükte çukura düştü. Açıkgöz'ü kurtarmak isteyen Bayram Usta (49) da menfeze düştü. Çukurdan çıkarılan iki yaralıdan durumu ağır olan Açıkgöz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine doğru yürüyen Alpay Açıkgöz menfezininin üstündeki kaldırımın çökmesi sonucu çukura düştü. Açıkgöz yaralanarak çukurda mahsur kaldı. Gencin sesini duyarak yardıma koşan Bayram Usta da çukura düşerek yaralandı. Olay yerinden geçen bir polis ekibinin fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çukura düşen Açıkgöz ve Usta, polis ve vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Açıkgöz ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram Usta ise ufak sıyrıklarla kurtuldu.

İş yerinin önünde dururken gencin bir anda kaybolduğunu söyleyen Bayram Usta, "İmdat diye bağırınca koştuk. Koşma esnasında bulunduğumuz yer de çöktü. Arkadaşı çıkarttık. Menfez gideri suyla birlikte çöküntü yapmış. Kurtarırken düştüm bende yaralandım. Arkadaş ambulansla hastaneye gitti? dedi.

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