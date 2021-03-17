Video Yaşam Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video

Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video

Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video
17.03.2021 | 17:26

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada şoka giren otomobil sürücüsü Şevkiye Negüzel, dakikalarca ağladı.

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Kaza öğle saatlerinde Ereğli Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde Devrek Yol ayrımı istikametine giden Şevkiye Negüzel idaresindeki 35 RTA 61 plakalı otomobil sağ şeritten orta şeride geçmek istediği sırada orta şeritten ilerleyen Yıldıray B.?nin kullandığı 34 JF 2662 plakalı TIR ile çarpıştı. Yolda dönen otomobil refüje çıktıktan sonra çelik halatlara çarparak durabildi. Kazadan dolayı şoka giren Şevkiye Negüzel, dakikalarca ağladı.


Çevrede ki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı Şevkiye Negüzel, eşinin gelmesinin ardından kazadan dolayı TIR sürücünü suçladı. Kendisinin sinyal verdiğini ve TIR sürücüsünün kendisine bilerek çarptığını iddia eden Şevkiye Negüzel?i eşi ve çevredeki vatandaşlar TIR sürücüsünün yanından uzaklaştırdı.


İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekipleri, kazada yaralanan kimse olmadığını belirledi. Kazadan dolayı yolun bir şeridi trafiğe kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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