Zonguldak'ta koruma altındaki ayıyı vurup derisini yüzen muhtar ve kardeşine 60 bin TL ceza

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde savcılığa ulaşan ihbar videosuyla yavru ayıyı tüfekle vurup derisini yüzdükleri tespit edilen köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B.'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nce toplam 60 bin TL para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bodaç köyünde 2 yıl önce köy muhtarı E.B. ile kardeşi Ö.B., ormanda, koruma altındaki ayıyı tüfekle vurarak öldürdü. İki kardeş daha sonra ayının derisini yüzdü. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Aradan geçen 2 yılın arından görüntüler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Görüntüleri inceleyen savcılık, soruşturma kapsamında E.B. ve Ö.B. hakkında koruma altındaki ayıyı vurdukları gerekçesiyle adli işlem başlattı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ise iki kardeşe toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı. Kardeşler hakkında savcılığın başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

