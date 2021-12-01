Zonguldak'ta limanda halatın çarparak gemiciyi denize uçurduğu anlar kamerada!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde limanda demirli geminin personeli Azerbaycan vatandaşı Anar Orucov, halatın çarpması sonucu denize düştü. Dalgıçlar, Orucov'un bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, gece saatlerinde Bozhane mevkisi Ereğli Belediyesi limanında meydana geldi. Rulo sac yüklemesi yaptıktan sonra Bulgaristan'a gidecek olan Panama bandıralı 'Ünzile Ana' isimli gemi limana demirledi. Bu sırada, olumsuz hava koşulları nedeniyle geminin bağlı bulunduğu halat koptu. Personel Anar Orucov, gemiyi kontrol altına almak için halatı bağlarken başka bir halatın çarpmasıyla denize düştü. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi, dalgıçlar arama çalışması başlattı.