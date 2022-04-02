Zonguldak'ta madencilerin yerin 300 metre altındaki ilk sahur sevinci kamerada

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin 300 metre altında birlikte yaptı. 8 ay önce maden ocağında işe başlayan 24 yaşındaki maden işçisi Sefer Altay ise mesai arkadaşlarıyla ilk kez ailesinden uzakta oruca niyetlendi. İşçiler; duaların ardından yeniden mesailerine devam etti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde faaliyet gösteren maden ocağında üretim için hazırlık çalışması yapan maden işçileri yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Gece vardiyası işçileri 00.00'da girdikleri maden ocağında saatler sahur vaktini gösterdiğinde mesailerine ara verdi. İşçiler yanlarında getirdikleri domates, salatalık soğan, yoğurt, konserve ve ekmekten oluşan sahur sofrasını kurarak birlikte sahur yemeği yedi.



8 aylık mesaide ilk sahur heyecanı

Pandemi dolayısıyla memleketi Zonguldak'a taşınan 24 yaşındaki Sefer Altay isimli maden işçisi, "Daha önce Zonguldak civarlarında çalıştım. İstanbul'da çalıştım. Pandemi dolayısıyla Zonguldak'a gelmeye karar verdim. Askerliğimi yaptım, iş aramaya başladım. Arılar Şirketi'ne başvuru yaptım. İşimi devam ettiriyorum. Başlayalı 8 ay oldu. Beğendim güzel işyeri. Arkadaşlar ortamı da iyi. Madencilik ağır bir iş ama güzel. Önemli olan zaten işyeri ve arkadaşlar. Madencilik hayatımda ilk defa sahur yaşıyorum. Ailemden ayrı olduğum için biraz üzgünüm ama arkadaşlarımla mutluyum. Buraya girince dışarıda olanları unutuyorum" diye konuştu.



"İçimizde buruk bir sevinç var"

22 yıllık maden işçisi Erdoğan Bozma da ailelerinden uzakta olsalar da mesai arkadaşlarıyla aile olduklarını ifade ederek, "Öncelikle Ramazan'ın milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 22 yıldan beri Arılar Madencilikteyim. Gayet de memnunuz. İçimizde tabi Ramazan dolayısıyla ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Arkadaş ortamında gayet iyiyiz. Her sene aynı sahuru bu maden ocağında yapıyoruz. Yeri geliyor sahurda, yeri geliyor iftarda evimizde oluyoruz. Öncelikli dileğim Ramazan'ın milletimize hayırlı olması, Ramazan Bayramı'nı da şimdiden kutluyorum. Sahurda domates, salatalık, konserve ve içeceğimiz var. Sahur bitti tekrar işimize döneceğiz" dedi.



15 yıllık maden işçisi Güngör Soylu, "15 yıldan beri buradayım. Hemen hemen gerek sahurda, gerek iftarda arkadaşlarımızla Ramazan ayı geçiriyoruz. Şimdiden İslam Alemi, Türk Halkı'nın Ramazan Ayı'nı kutluyorum. Bayramı da tebrik ediyorum. Ailemizden uzaktayız. Buruk bir sevinç var. Ama arkadaşlarımız da bizim ailemiz. Hemen hemen 15-20 senedir burada beraberiz. Onlar da bizim ailemiz. Kendi ailemizden uzaktayız ama arkadaşlarımızla beraber Ramazan Ayı'nı geçiriyoruz. Bu sahur Ramazan Ayı'nın ilk sahuru" diye ifade etti.



Yemeğin ardından dualar eden işçiler Ramazan Ayı'nın hayırlı olmasını dilediler. İşçiler sofrayı topladıktan sonra mesailerine devam etti.