Video Yaşam Zonguldak'ta otomobil, 200 metreden denize uçtu! 1 ölü

Zonguldak'ta otomobil, 200 metreden denize uçtu! 1 ölü

Zonguldak'ta otomobil, 200 metreden denize uçtu! 1 ölü
02.04.2021 | 15:44

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Zongulda''ta kontrolden çıkıp, 200 metre yükseklikten denize uçan otomobildeki Cafer Aygün (62) yaşamını yitirdi. Araçta olduğu iddia edilen bir kişi için ise arama çalışması başlatıldı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Yayla Mahallesi Kapuz Caddesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkıp beton bariyerleri yıktıktan sonra yaklaşık 200 metre yükseklikten denize uçtu. Otomobilde bulunan Cafer Aygün, bölgede bulunan dalgıç balıkçılar tarafından denizden çıkartıldı.


İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler arama çalışması başlattı. AFAD ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama yaptı. Kayıp olduğu iddia edilen kişiye ulaşılamadı.


Cafer Aygün'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kazayı haber alıp gelen Aygün'ün yakınları gözyaşlarına boğulurken, ekipler araçta bulunduğu öne sürülen kişi için denizde ve karada arama çalışmalarını sürdürüyor.

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