Zonguldak'ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Zonguldak’ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Batı Karadeniz'de beklenen sağanak yağış uyarısının ardından Zonguldak'ta sağanak yağış aralıklarla etkisini gösterdi. Zonguldak'ta sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağış kentte etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar İşhanlarının altına sığınarak yağmurdan korunmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise bina girişleri ve saçak altlarına geçerek dinmesini bekledi. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiye ile kendilerini korudu. Ayrıca yağışla beraber denize açılamayan balıkçılar limana demirledi. Öte yandan ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.