Zonguldak'ta sel suları asma köprüyü yıktı | Video 09.07.2023 | 16:00 Zonguldak'ın Devrek ilçesinde sel nedeniyle asma köprü yıkılırken, evler, işyerleri ve araçlar sular altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "kırmızı kod" uyarısı sonrası Devrek ilçesi sular altında kaldı. İlçede Karşıyaka Mahallesi sel sularına kapılırken, bir asma köprü çöktü. Sel nedeniyle şehir merkezinde birçok araç sel sularına kapılırken, işyerleri ve bazı evleri su bastı. Polis ekipleri şehir merkezinde güvenlik önlemi alırken, ekipler sel sularına kapılan araçları kurtarma ve temizlik çalışması başlattı.