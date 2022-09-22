Zonguldak'ta sokak kopeği dövülerek çöp kutusuna atıldı | Video

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bir sokak köpeği kimliği belirsiz kişi yada kişilerce dövüldükten sonra çöp tenekesine atıldı. Arka tarafının tutmadığı ve vücudunda darp izleri tespit edilen köpek hayvan severler tarafından koruma altına alındı.

Olay, önceki gün Kilimli ilçesine bağlı Muslu Beldesi İnönü Caddesi üzerindeki bir çöp tenekesinden gelen seslerini duyan lise öğrencileri sayesinde ortaya çıktı. Çöp kutusunun içine bakan gençler çöpe atılmış bir köpekle karşılaştı. Köpeği çöpten alamayan gençler sosyal medya aracılığıyla, aynı zamanda tarih öğretmeni olan hayvansever Doğan Yıldız'a ulaşarak yardım istedi. Yıldız, çöp kutusunun yanına gelerek köpeği dışarı çıkardı. Köpeğin arka tarafının tutmadığını fark eden Yıldız, köpeği yakındaki bir veterinere götürerek ilk müdahalede bulunulmasını sağladı. Vücudunda darp izleri olan ancak kırık tespit edilemeyen köpek kapsamlı tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Tedavi masrafları ise Ankara'daki bir hayvan sever derneği tarafından karşılandı.Sabah okula giden öğrencilerin haber vermesiyle olay yerine geldiğini belirten Yıldız, Çöp kutusundan bir inleme ve ağlama sesi geldiğini duymuşlar. Çöpü açtıklarında ise bir köpek olduğunu görmüşler. Köpeği çıkartmaya çalışmışlar ama köpek hareket etmiyormuş. Onlar da korktukları için bize ulaştılar sosyal medya üzerinden, "yardımcı olabilir misiniz? Burada hasta bir köpek var ağlıyor" diye. Geldiğimizde köpeğin arkasının tutmadığını felç olduğunu gördük. Zonguldak'taki en yakın kliniğe müdahaleye götürdük. Orada üzerinde darp izine rastlandı. Burada şiddet görmüş ve çöpe atılmış." dedi.Köpeğin öldüğü veya çöp arabasının preslemesi için çöp tenekesine atıldığını düşündüğünü söyleyen Yıldız, "Kliniğe götürdüğümüzde vücudunda kırık olmadığı ama başına aldığı darbeden dolayı da böyle olabileceği söylendi. Zonguldak'ta MR cihazı olmadığı için Ankara veya İstanbul gibi büyükşehirlere sevk edilmesi gerektiğini söyledi veterinerimiz. Biz de iç kanama iğnesi ve diğer tıbbi müdahalelerini yaptırdıktan sonra Ankara'ya sevk ettik. Ankara'da bir hayvan sever derneği tedavisini üstlendi ve artık orada bakılacağını söylediler. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor." diye konuştu.Çöpte bulunan köpeğin uzun süre aç kaldığını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:Çöpte kaç gün geçirdiği belli değil. Kustuğunda midesinden sadece kağıt ve çöp parçaları çıktı. Bayağı bir süre de aç kalmış. Çevrede bir kamera olmadığı için kimin yaptığını bilemiyoruz. Bu tarz olayların yaşanmasındaki en büyük sebeplerden biri de kanunlarda cezai yaptırımları pek yok. Yani caydırıcı cezalar yok, küçük miktarda para cezaları alarak kurtuluyor bunu yapan şahıslar. Aslında bu durumun değişmesi gerekiyor. Sokak hayvanları mal kapsamına girdikleri için sadece mala zarar vermekten bir ceza alıyorlar bu da 300-400 lira gibi idari para cezaları oluyor. Bunun yerine daha caydırıcı hapis cezaları veya daha büyük para cezaları olabilir. Ne yazık ki böyle yasalar yok ve bunu yapan şahıslar da ne yazık ki bunlara güveniyor.Ankara'da tedavi altına alınan köpeğin veterineri, köpeği görüntülerken, "Ayağa kalkmak istemiyor. Arka bacaklarında his var, efektif akıntılar mevcut. Röntgen sonuçlarında herhangi bir kırık gözlenmedi. Kanda enfeksiyon mevcut, antibiyotik tedavisine başladık. Vücudunun belli bölgelerinde sürtünme yaraları var." dediği duyuldu.