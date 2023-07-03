Zonguldak'ta trafik magandası trafiği tehlikeye düşürdü... 4 bin 64 TL ceza kesildi | Video 03.07.2023 | 15:12 Zonguldak’ın Kozlu İlçesi Ilıksu mevkiinde bir otomobilin zig zag çizerek trafiği tehlikeye düşüren bir araç bir başka aracın sürücüsü tarafından görüntülendi. Emniyet WhatsApp ihbar hattına atılan görüntülerden yola çıkan polis, sürücüyü yakalayarak 4 bin 64 TL idari para cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Ilıksu mevkiinde bir otomobilin zig zag çizerek trafiği tehlikeye düşüren bir araç bir başka aracın sürücüsü tarafından görüntülendi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle: "02.07.2023 günü saat 12:30 sıralarında idaremiz Ereğli yolu Ilıksu mevkii Türkiye Petrolleri önünde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyir ettiği şeklinde Emniyet WhatsApp ihbar hattına videolu olarak ihbar edilen 67 ACT … plakalı beyaz renkli Fiat marka araca; 2918 Sayılı Kanunun 46/2g (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesi gereğince toplam 4 bin 064 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır."