Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyede

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 2 aydır teknik ve fizik takip sonucu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi gözaltına alındı. 16 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 9 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.