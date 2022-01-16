Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
Okulun demir kapısını çaldılar | Video 16.01.2022 | 17:12
02:14
İtfaiye eri yangında mahsur kalan yaşlı kadını sırtında indirdi | Video 16.01.2022 | 16:49
05:06
Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi; görenler şaşkına döndü | Video 16.01.2022 | 11:22
03:49
Beyşehir Gölü kıyıları buz tuttu | Video 16.01.2022 | 16:26
02:23
Zonguldak'ta yoğun kar yağışı... Sürücüler zor anlar yaşadı | Video 16.01.2022 | 16:26
03:05
Önce keşif yaptılar sonra seçtikleri motosikleti iterek götürdüler | Video 16.01.2022 | 16:20
00:25
Tek şeritli yolda hız yaparken kendi kazalarını kaydettiler | Video 16.01.2022 | 16:20
02:16
Kar eğlencesi için yaylaya çıktılar, yolda kaldılar | Video 16.01.2022 | 15:32
00:31
Evine giren kişiyi bıçaklayarak öldürdü | Video 16.01.2022 | 15:55
00:44
Son Dakika: Ege'de 5.3'lük deprem! | Video 16.01.2022 | 15:12
03:10
Bağcılar'daki apartmanın çatısı alev alev yandı | Video 16.01.2022 | 14:43
00:29
Bisikletli gençlerin otoyoldaki tehlikeli yolculuğu pes dedirtti | Video 16.01.2022 | 14:43
00:55
Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli | Video 16.01.2022 | 14:43
01:19
Zemin katta çıkan yangın korkuttu, ekipler evde yaşlı adamı aradı | Video 16.01.2022 | 13:56
04:23
Sıcak hava balonları 8 günün ardından havalandı | Video 16.01.2022 | 13:56
02:03
Makas atan sürücülere ceza yağdı | Video 16.01.2022 | 13:55
03:13
Kayseri'de "Güzellik Show Festivali" düzenlendi | Video 16.01.2022 | 13:05
03:00
Buz tutan Porsuk Çayı'nda kartpostallık manzaralar | Video 16.01.2022 | 12:57
03:44
33 yaşındaki polis, ardında hamile eşi ve 2 yaşında kız çocuğunu bıraktı 16.01.2022 | 12:55
Zonguldak’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Zonguldak Ereğli ve Zonguldak Ankara kara yolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.
Zonguldak Ankara karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman etkisi artıran kar yağışı ekiplerin yol açmasına rağmen kısa sürede dolduruyor. Zonguldak-İstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda sürücüler yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli seyir etti. Öte yandan, Zonguldak-İstanbul karayolu ve Zonguldak Ankara karayolunda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.