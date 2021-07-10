Zonguldak'taki döner bıçaklı feci kavga kamerada

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki grup arasında yaşanan kavgada, taraflar birbirine döner bıçaklarıyla saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.c

Olay, dün gece saatlerinde Ereğli Orhanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine döner bıçağı, taş ve bıçaklarla saldırdı. Kavga anı ise mahallede yaşayan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga, araya girenlerin tarafları birbirinden uzaklaştırmasıyla sona erdi.