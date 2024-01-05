"Zor durumdayım" diyerek dolandırıcılık yaptı, kendini tokatlayarak itiraf etti | Video
Arnavutköy ‘de iddiaya göre, bir kuaför; dolaştığı binalardan ve yoldan geçen sürücülerden zor durumda olduğunu iddia ederek para isteyen kadını takip etti. Kuaför, kadını yine bir vatandaşı dolandırdığı esnada görünce dükkanına götürerek polise ihbarda bulundu. Polisi beklerken kadının kendini tokatlayarak yaptıklarını itiraf ettiği anlar, kuaförün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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